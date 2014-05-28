Предлагаем Вам лебедки Winch, которые не зря считаются одними из самых высокотехнологических передовых устройств. Данные изделия делаются с применением самых качественных материалов, обеспечивающих высокий уровень надежности даже в тяжелых рабочих условиях. Такой товар точно послужит Вам на протяжении долгих лет.

Предлагаемая нами продукция сможет послужить Вам на пользу. Кроме того, мы предлагаем Вам оперативный гарантийный и послегарантийный сервис. Сегодня вы можете приобрести различные модели лебедок Winch из нескольких серий. Кроме того, в наличии ручные, а также переносные устройства.

При необходимости заказывайте лебедки с наличием гидравлической системы (серия Hidra), которые отличаются высокими показателями износостойкости, невзирая даже на неолбходимость функционирования в трудных условиях. Кроме прочего, такой аппарат, наверняка, сможет служить Вам многие годы. Чаще всего их устанавливают внутри грузовых эвакуаторов, а также в некоторых внедорожниках.

Можете выбрать лебедки из серии Power, которые считаются особенно прочными и универсальными. Такие устройства порадуют пользователей Екатеринбурга водонепроницаемым корпусом (при выборе версии waterproof).

Отдельные лебедки можно выбирать специально для внедорожников (Mega Winch Energy) – конструкция подобных лебедок настолько особенная, что использует современный двигатель, обладающий большой мощностью, динамическую тормозную систему, прочное редукторное устройство. Благодаря всему этому обеспечивается особенная безопасность его функционирования и надежность.

При необходимости выбора наиболее прочной и долговечной лебедки, рекомендуем Вам серию Truck, модели которой способны функционировать даже в экстремальной ситуации, а также выдерживают максимальные показатели нагрузок при использовании в крупных эвакуаторах и некоторых внедорожниках. Для внедорожников и грузовых эвакуаторов еще прекрасно подойдут лебедки из серии Dragon Winch hidra.

А изделия из серии higlander тоже ничем не хуже показывают себя при работе с внедорожниками, тем более, обладая особенно мощным современным двигателем, достаточно прочной передачей и динамической тормозной технологией.