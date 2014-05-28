Нижнетагильский музей ИЗО взял III место в конкурсе музейных проектов

В рамках I Международного туристского форума «Нижний Тагил – центр индустриального туризма» (22-23 мая, г. Нижний Тагил) был проведен конкурс музейных проектов «Горнозаводская культура».

Одна из главных целей конкурса - способствование развитию въездного и внутреннего туризма в городах Горнозаводского округа.

Главным аспектом музейных проектов «Горнозаводская культура», который рассматривали члены жюри, являлась попытка раскрыть средствами музейных технологий и особенностями музейных коллекций, спецификой работы со зрителями (потенциальными туристами) идею туристского потенциала города через историко-культурный, культурно-производственный и художественный аспекты.

Проект Нижнетагильского музея изобразительных искусств «Исконный свет Салафиила. Светоживопись Павла Голубятникова – ученика К.С. Петрова-Воткина», уже известный и полюбившийся жителям и гостям Нижнего Тагила, занял III место в номинации «Реализованные музейные проекты».

Уникальный проект стал победителем грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина в 2011 году и вошел в число семи лучших реализованных проектов конкурса в 2012 году, что позволило ему принять участие в фестивале «Музейный гид» в июне 2013 года. Тогда же проект был удостоен специальной награды Главы города Нижний Тагил. Кураторами проекта являются сотрудники Нижнетагильского музея изобразительных искусств – заместитель директора по науке Елена Васильевна Ильина, заместитель директора по хранительской работе Лариса Леонидовна Смирных и дизайнер Михаил Васильевич Подольский.

III место в конкурсе «Горнозаводская культура» является несомненным успехом Нижнетагильского музея изобразительных искусств и подтверждает его высокий туристский потенциал.

Приглашаем жителей и гостей Нижнего Тагила посетить удивительный проект, удостоившегося высокой оценки на городском, областном и всероссийском уровне обращается руководство музея к тагильчанам и гостям города.