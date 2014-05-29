Рекордные продажи у компании Honda в апреле

В апреле было продано 54 172 новых автомобилей, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2013 года. За январь-апрель 2014 года было реализовано 353 343 новых транспортных средств, что на 34,5% опережает показатели 2013 года.

Всего на заводах Honda за пределами Японии за период с января по апрель 2014 года было произведено 1 161 754 автомобилей.