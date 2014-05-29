Рекордные продажи у компании Honda в апреле
29 мая 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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В апреле 2014 года показатели производства автомобилей Honda в Японии выросли на 38,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. За пределами Японии производство также продолжает стабильно увеличиваться. В азиатском регионе рост по сравнению с 2013 годом составил 34%, было изготовлено рекордное количество автомобилей – 205 328 единиц.
В апреле было продано 54 172 новых автомобилей, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2013 года. За январь-апрель 2014 года было реализовано 353 343 новых транспортных средств, что на 34,5% опережает показатели 2013 года.
Всего на заводах Honda за пределами Японии за период с января по апрель 2014 года было произведено 1 161 754 автомобилей.
Российские продажи за январь-апрель 2014 года продажи выросли на 14% и составили 8760 реализованных автомобилей, что на 1063 единицы больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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