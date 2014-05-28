Skoda переведет Roomster в старший сегмент
Компания Skoda намерена сделать компактвэн Roomster нового поколения больше предшественника, переведя модель в старший сегмент – из субкомпактвэнов в компактвэны. Новинка будет построена на базе Volkswagen Touran, который на 183 миллиметра длиннее (4397 миллиметров) «Румстера» текущего поколения. Об этом сообщает издание Autoevolution.
На данный момент «Шкода» приступила к испытаниям узлов и агрегатов Roomster следующего поколения на «муле» с кузовом Volkswagen Touran. Новый чешский компактвэн будет построен на модульном шасси MQB.
Ожидается, что премьера модели состоится на Женевском автосалоне в 2015 году. Компактвэн поборется за покупателей с Citroen C4 Picasso. К 2016-му на рынок выйдет более крупная версия Roomster, которая сможет составить конкуренцию Citroen Grand C4 Picasso.
Skoda Roomster текущего поколения предлагается на российском рынке в единственной комплектации и с двумя бензиновыми моторами: 1.4 мощностью 86 лошадиных сил и 105-сильным агрегатом 1.6. Также доступна «вседорожная» модификация Scout со 105-сильным двигателем 1.2 TSI. Цены на Roomster начинаются от 657 тысяч рублей.