Skoda переведет Roomster в старший сегмент

На данный момент «Шкода» приступила к испытаниям узлов и агрегатов Roomster следующего поколения на «муле» с кузовом Volkswagen Touran. Новый чешский компактвэн будет построен на модульном шасси MQB.

Ожидается, что премьера модели состоится на Женевском автосалоне в 2015 году. Компактвэн поборется за покупателей с Citroen C4 Picasso. К 2016-му на рынок выйдет более крупная версия Roomster, которая сможет составить конкуренцию Citroen Grand C4 Picasso.