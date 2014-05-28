«Тагилдорстрой» официально заявил: ремонта дорог в дождь не будет, только «по сухому»

А чтобы новый асфальт не рассыпался через несколько месяцев, необходимо соблюдать технологию. Если вспомнить прошлый год, общественность яро следила за тем, чтобы асфальт не укладывали в дождь. Май уже успел порадовать всех грозами, и, как выяснилось, «Тагилдорстрой» все работы проводил исключительно «на сухую».

Если асфальт еще не выложен на дорогу и начинается дождь, грузовики с асфальтом мы загоняем в арки во дворах — чтобы не попадала вода. Например, 23 мая во время работ на улице Пархоменко мы до дождя успели и выложить асфальт, и пройти по нему катком — перед первыми каплями все работы, которые должны вестись при сухой погоде, были выполнены. Так и будем делать дальше - никакой работы в дождь! цитирует «Тагил без ям» руководителя ПТО «Тагилдорстроя» Владимир Ларионов.