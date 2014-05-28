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«Тагилдорстрой» официально заявил: ремонта дорог в дождь не будет, только «по сухому»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Тагилдорстрой» официально заявил: ремонта дорог в дождь не будет, только «по сухому»

28 мая 2014, 11:20Обществоadmin3
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