«Топ-модель по-детски» в Нижнем Тагиле. Две юные красавицы отправятся покорять Москву на конкурсе «Little Top Model of Russia» (ФОТО)

14 конкурсанток в возрасте 6-16 лет боролись за звание самой красивой топ-модели города. Ради победы юные красавицы показывали со сцены все свои таланты: играли на гитаре, читали стихи, танцевали восточные и бальные танцы, показывали искусство росписи хной по телу (мехенди) и многое другое. Также участницы дефилировали в нарядах предоставленных магазинов-партнеров. Для юных тагильчанок профессиональные визажисты и парикмахеры создавали индивидуальные образы, подчеркивающие их красоту.

Все девушки были достойны звания победительницы, но победитель в конкурсе должен быть один. Топ-моделью 2014 в старшей группе стала Анна Суюшкина, в средней - Арина Кислицина, младшей - Арина Вольфсон. Мисс зрительских симпатий по голосованию зрителей и болельщиков стала Анастасия Евсина.

Главный приз, поездку в Москву на финал конкурса красоты «Little Top Model of Russia», которую предоставила «Молодая Гвардия» Единой России получила Арина Вольфсон. Девочка очаровала членов жюри своей песней в стиле реп и попурри из латиноамериканских танцев. Остальные девушки также получили различные номинации и призы. Большим сюрпризом для всех стала еще одна путевка в финал, предоставленная салоном красоты «Кристина» и радиостанцией «Экорадио», которую вручили Анастасии Евсиной.

Арина и Настя 8 июня будут представлять наш город в Москве на финале конкурса красоты «Little Top Model of Russia». Пожелаем им удачи!

Организаторы выражают большую благодарность спонсорам, с подробной информацией можно ознакомиться на официальной страничке конкурса ВКонтакте.

Фото: Александра Малык.