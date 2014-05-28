В Нижнем Тагиле продолжают сносить незаконно размещенные объекты

На заседании начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг Администрации города Татьяна Семиколенных доложила о мерах, принимаемых для освобождения территории муниципального образования от незаконно расположенных построек. В мае были снесены объект на Ленинградском проспекте, 40, павильон «Каньон» на ул. Окунева, 33, три пункта охраны на территории Дзержинского района.

Как сообщает пресс-служба Администрации города, комиссия приняла решение о ликвидации еще пяти объектов в разных районах Нижнего Тагила. Среди них самостийно возведенный пункт приема стеклотары на Ленинградском проспекте, три павильона – на улице Дружинина, «Елена» на ул. Выйская, «Дар» на ул. Красноармейская, а также самовольно установленный киоск на ул. Пархоменко. По ряду объектов торговли было принято решение об их реконструкции.

Местного предпринимателя, если он является порядочным налогоплательщиком и предоставляет рабочие места нашим жителям, мы поддерживали и будем всегда это делать, - подчеркнул Владислав Пинаев. – Но это не означает, что город должен оставаться в девяностых и торговать в старых, ржавых киосках. Мы живем в XXI веке.