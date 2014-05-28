В Нижнем Тагиле продолжают сносить незаконно размещенные объекты
Первый заместитель Главы Администрации города Владислав Пинаев провел заседание комиссии по пресечению незаконного размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территории Нижнего Тагила.
На заседании начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг Администрации города Татьяна Семиколенных доложила о мерах, принимаемых для освобождения территории муниципального образования от незаконно расположенных построек. В мае были снесены объект на Ленинградском проспекте, 40, павильон «Каньон» на ул. Окунева, 33, три пункта охраны на территории Дзержинского района.
Как сообщает пресс-служба Администрации города, комиссия приняла решение о ликвидации еще пяти объектов в разных районах Нижнего Тагила. Среди них самостийно возведенный пункт приема стеклотары на Ленинградском проспекте, три павильона – на улице Дружинина, «Елена» на ул. Выйская, «Дар» на ул. Красноармейская, а также самовольно установленный киоск на ул. Пархоменко. По ряду объектов торговли было принято решение об их реконструкции.
Местного предпринимателя, если он является порядочным налогоплательщиком и предоставляет рабочие места нашим жителям, мы поддерживали и будем всегда это делать, - подчеркнул Владислав Пинаев. – Но это не означает, что город должен оставаться в девяностых и торговать в старых, ржавых киосках. Мы живем в XXI веке.
Многие считают, что поговорка «ломать - не строить» относится ко всем сферам человеческой жизни, и к строительству в том числе. На самом деле снос зданий в Петербурге достаточно востребованная строительная услуга, ведь неправильно проведенный демонтаж здания, как минимум, потребует дополнительных вложений на расчистку площадки. В худшем случае падающее здание может повредить окружающие строения (опасность, характерная для густозастроенных деловых центров) или даже привести к гибели людей.