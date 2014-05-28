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В объятьях четвероногих друзей: тагильские волонтеры организовали для ребят чудесную встречу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В объятьях четвероногих друзей: тагильские волонтеры организовали для ребят чудесную встречу

28 мая 2014, 15:20Общество
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