В объятьях четвероногих друзей: тагильские волонтеры организовали для ребят чудесную встречу
28 мая 2014, 15:20Общество
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Вчерашним днем волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» совершили удивительный выезд в детский дом Антоновского. Дело в том, что в рамках проекта «России важен каждый ребенок» активисты в сопровождении представителей кинологического клуба привезли ребятам «братьев наших меньших».
Дети с некоторой осторожностью встретили гостей, но после тесного общения освоились и с радостью играли с ними. Юлия Бондарчук, кинолог, рассказывала ребятам, как правильно вести себя с собаками, кормить, гулять.
Чудесная терапия пролетела незаметно. На лицах детей сияла искренняя улыбка, ведь такое общение никого не оставит равнодушным. Ребята не хотели отпускать своих новых друзей, волонтеры пообещали, что в будущем обязательно приедут еще.
Фотографии предоставлены «Молодой Гвардией Единой России»
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