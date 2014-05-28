В пятницу в Нижнем Тагиле откроют выставку легендарного Льва Карнаухова «Фантастические миры». Вход Свободный! (ФОТО)

Лев Карнаухов – известный живописец, сейчас живет и работает в Екатеринбурге, пишет в жанре «фантастический реализм». С долей самоиронии автор говорит о себе, советской реальности и художника в ней:

Родился я в 1945 году в июне, после чего стал расти, пока не вырос настолько, чтоб держаться за карандаш, и тут попёрло - стал чиркать карандашами повсюду, пока не отдали в детсад. Из детсада был исключён по поводу нахождения глиста, глиста вывел и заспиртовал (он так и лежит себе в банке до сих пор в музее клиники, потому что двухголовый).

Да, забыл сказать, что родился и вырос в Уфе. В 1952 году пошёл в школу, там было неинтересно сперва, поскольку читать, писать и считать я умел и до этого (с 4-х лет). В первом классе нарисовал свой первый портрет (он, конечно, назывался Незнакомка и был выдуман). Этот шедевр был отослан в «Пионерскую Правду». Ответ пришёл только когда я уже во втором классе учился; в фирменном большом конверте с логотипом, содержание же конверта выглядело похуже, там был вложен злосчастный портрет и письмо отпечатанное на машинке, где мне настоятельно советовали: выбросить рисование и девчонок из головы и заниматься подготовкой к великим свершениям и в пионеры.

Следующая работа, попавшая в Москву, попала туда без моего ведома в 1960, она оказалась одной из лучших на выставке всесоюзной в моей возрастной категории и позже была воспроизведена в журнале «Народное образование» №10 за 1961. После окончания 8-летки я пошёл работать на завод, потом поступил в УМПУ на художественно-графическое отделение, где продержался почти полных три года, а затем сбежал в Москву. Там тоже поучился, но был выслан в Свердловск под надзор милиции. В 1975 году участвовал в первой молодёжной выставке 6-ю работами, но в Союз не был принят, в связи с утерей документов. Далее выставлялся понемногу в ХХ веке до 1996, затем случился перерыв до года 2013, и тут что-то попёрло (видимо помирать пора), однако, пока живой и пишу...

Открытие выставки пройдет в рамках мероприятия «Ночь Стругацкого кино».