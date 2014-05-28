`Ягуар` задумал превзойти BMW M3

По словам представителей Jaguar, седан XE будет легче, жестче и динамичнее «трешки» BMW. Британская четырехдверка также окажется конкурентом Mercedes-Benz C-Class, Audi A4 и Lexus IS, однако в «Ягуаре» считают, что среди них именно их модель окажется наиболее «драйверской».

Информации о динамических характеристиках «заряженного» Jaguar XE пока нет, однако они должны быть близки к показателям конкурентов. Например, BMW M3 с 431-сильной «турбошестеркой» тратит на набор ста километров в час 4,1 секунды.

Более крупный седан Jaguar XFR-S, оснащенный тем же 550-сильным мотором, способен набирать «сотню» за 4,6 секунды. При этом эта модель медленнее своих немецких конкурентов – 560-сильного BMW M5 и 525-сильного Mercedes-Benz E63 AMG. Первый из них достигает ста километров в час за 4,4, а второй – за 4,3.

Компактный седан «Ягуара» построят на модульной алюминиевой платформе, которую в дальнейшем планируется использовать для купе и универсала XE, будущего внедорожника, а также семейства XF следующего поколения. Это шасси разработано в двух модификациях — задне- и полноприводной.