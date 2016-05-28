Тагильчанина в Индии укусил комар: суд признал произошедшее несчастным случаем на производстве

После укуса комара тагильчанин месяц пробыл в больнице. Когда он вернулся домой, его состояние ухудшилось. Через 10 месяцев началось обострение заболевания. По заключению медико-социальной экспертизы мужчина сначала получил 2-ю группу инвалидности, а спустя год был признан инвалидом 1-й группы бессрочно.

Работник Уралвагонзавода попросил руководство расследовать несчастный случай, но ему было в этом отказано. После этого пострадавший обратился в инспекцию по труду Свердловской области с этой же просьбой. Ему повторно отказали. Тогда мужчина обратился в суд с иском к АО «НПК «Уралвагоназвод» о признании несчастного случая, связанного с производством при исполнении своих служебных обязанностей. Кроме того, инвалид требовал обязать предприятие составить акт о несчастном случае на производстве.

По решению Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил требования пострадавшего были удовлетворены. Но Уралвагонзавод не согласился с его требованиями. Руководство предприятия посчитало, что ответственность за случившееся должен нести работодатель в Индии: УВЗ не может отвечать за безопасность работника во время его командировки на другое предприятие.

Дело было передано в Свердловский областной суд. Рассмотрев его, суд постановил удовлетворить требования сотрудника УВЗ. Суд признал, что в данном случае укус комара является несчастным случаем, который произошел на производстве при исполнении трудовых обязанностей. Помимо этого, по решению суда предприятие должно составить акт о несчастном случае и оплатить госпошлину 600 рублей.

Пострадавшему тагильчанину будут оплачены лекарства, которые выписал врач. Также он имеет право на компенсацию вреда здоровью и на дополнительные льготы.

Напомним, в декабре 2015 года Дзержинский суд постановил выплатить бывшему работнику Уралвагонзавода, Александру Коченкову, 200 тысяч за моральный ущерб. Александр получил травму на базе отдыха УВЗ. Во время игры в футбол он подпрыгнул и повис на воротах. Оказалось, они были плохо закреплены. Ворота упали на молодого человека и придавили его. У Александра была сломана шея. В настоящее время он передвигается на инвалидной коляске.