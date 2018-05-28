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13,8 млн руб. выделены на благоустройство двора на ул. Попова в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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13,8 млн руб. выделены на благоустройство двора на ул. Попова в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 мая, 13:55Общество
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