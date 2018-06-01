155,6 млн рублей выделены на благоустройство девяти дворов в Нижнем Тагиле

Девять дворов, которые стали лидерами голосования 18 марта, реконструируют к концу 2018 года. За благоустройство своих дворов проголосовали 136 тыс. тагильчан.
По итогам голосования реконструкции подлежат три дворовые территории, которые находятся на Тагилстрое:
- двор по ул. Попова, д.19;
- двор по ул. Техническая, д.2, д.4, д.6, ул. Кутузова, д.1, д.3, д.5, ул. Металлургов, д.6а;
- двор по ул. Дарвина, д.34, д.36, д.38, ул. Балакинская, д.43.
- двор по ул. Мира, д.31, д.31а, д.33, ул. Газетная, д.97;
- двор по ул. Первомайская, д.33, д.35, д.37, д.39, ул. Красноармейская, д.68, д.70, д.72.
Один двор на ВМЗ:
Два двора на Вагонке:
- двор по ул. Зари, д.31, д.33а, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41;
- двор по пр. Ленинградскому, д.72а, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82, д.84, д.86, д.88.
Один двор на Красном Камне:
Информация о начале подачи заявок для участия в аукционе для благоустройства дворов была размещена на сайте госзакупок МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» 7 мая 2018 года, в этот же день были утверждены дизайн-проекты будущих дворовых территорий. 28 мая победила в аукционе подрядная организация ООО ГК «УралСтройКомплекс».
По условиям контракта выбранный подрядчик должен будет осуществить работы по благоустройству всех девяти дворов в соответствии с графиком выполнения работ в срок до 15 октября 2018 года.
Согласно техзаданию, подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектной документацией и чертежами, включая работы по демонтажу старых конструкций, по разбивке и закреплению на местности осей и точек поворота трасс коммуникаций, а также по организации рельефа, соблюсти удобство и безопасность движения пешеходов и транспорта.
Помимо этого, подрядчик будет обязан осуществить уборку территорий, прилегающих к стройплощадке, вывоз и утилизацию строительного мусора, вывоз материалов и восстановление земель. В случае, если при сдаче объектов в эксплуатацию будут выявлены какие-либо дефекты, ООО ГК «УралСтройКомплекс» обязано устранить их за свой счет.
Четыре двора, которые заняли шестое и седьмое место в рейтинговом голосовании, будут благоустроены в 2019 году в первую очередь.
В 2017 году в Нижнем Тагиле были благоустроены шесть дворов. Программа по формированию современной городской среды продлится еще пять лет - до 2022 года.