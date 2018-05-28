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Новости Нижнего Тагила

18,1 млн руб. выделены на благоустройство двора на Тагилстрое в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 мая 2018, 18:25Добавить новость
Нижний Тагил,благоустройство,дворы,Техническая,Кутузова,Металлургов,озеленение,детская площадка,спортивная площадка,корт,парковки,Тагилстрой
На благоустройство дворовой территории жилых домов по ул. Техническая, 2, 4, 6, ул. Кутузова, 1, 3, 5, ул. Металлургов, 6а на Тагилстрое в Нижнем Тагиле выделено 18,1 млн рублей.

На сайте госзакупок 28 мая был выбран подрядчик, который осуществит работы по благоустройству девяти дворов в Нижнем Тагиле. Им стало ООО ГК «УралСтройКомплекс». 

Все работы подрядчик обязан выполнить до 15 октября 2018 года. В число дворов, в которых будут произведены работы по благоустройству, вошел двор по ул. Техническая, 2, 4, 6, ул. Кутузова, 1, 3, 5, ул. Металлургов, 6а на Тагилстрое.


Во дворе появятся две площадки для отдыха взрослого населения, площадка для воркаута, две детских площадки, корт, две площадки для чистки ковров, площадка для сушки белья, детская физкультурная площадка, две площадки для настольного тенниса, площадка для сбора мусора.

Детские игровые площадки покрыты специальной смесью, площадки для занятий спортом – из резиновой крошки. Площадка для сбора мусора будет удалена на 20 м от жилого дома и площадок для отдыха.

Также проектом предусмотрено расширение существующих проездов до 4,20 м и оборудование дополнительных парковочных мест. Запланировано семь парковок на 62 машино-места, в том числе семь машино-мест для маломобильных граждан.

Тротуары и проезды для машин будут отремонтированы, заменены бордюры. Все проектные работы сохранят существующий рельеф.  Для озеленения территории предусмотрена посадка деревьев и кустарников. Со стороны проездов и парковок будет полоса зеленых насаждений, а также установлено ограждение.

На территории двора установят урны для мусора и скамьи, а на площадках – оборудование для занятий спортом и игровое оборудование.

Для маломобильных граждан предусмотрены безбарьерные входы на территорию двора, игровые и спортплощадки, твердое покрытие и ширина пешеходных дорожек в 1,5 м.

Помимо этого, будет произведена замена колодцев и установка дополнительного наружного освещения.

В список дворов в Тагилстроевском районе, в которых буду произведены работы по благоустройству, вошел двор по ул. Попова, 19.

Нижний Тагил,благоустройство,дворы,Техническая,Кутузова,Металлургов,озеленение,детская площадка,спортивная площадка,корт,парковки,Тагилстрой
Дизайн-проект благоустройства двора на ул. Технической, 2, 4, 6, ул. Кутузова,1, 3, 5, ул. Металлургов, 6а
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