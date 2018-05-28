22-летний житель Нижнего Тагила обокрал соседку своей бабушки на 14 тыс. рублей

В полицию Нижнего Тагила обратилась хозяйка дачи, расположенной в деревне Новая. Вернувшись туда в майские праздники, она обнаружила, что из дома пропали два бензиновых триммера общей стоимостью 14 тыс. рублей.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», под подозрение полиции попал 22-летний житель Дзержинского района Нижнего Тагила, который приходится внуком соседке жертвы кражи и периодически приезжал в гости к бабушке.

Задержанный тагильчанин признался, что это он обокрал пенсионерку в начале зимы. Похищенные триммеры он хранил в доме своей бабушки. Теперь злоумышленнику грозит до 5 лет тюремного заключения.