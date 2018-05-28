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Новости Нижнего Тагила

22-летний житель Нижнего Тагила обокрал соседку своей бабушки на 14 тыс. рублей

28 мая 2018, 06:05Добавить новость
город,деньги,кража,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,уголовное дело,бабушка,внук
Жителя Нижнего Тагила обвиняют в совершении кражи с взломом. Полицейские считают, что молодой человек обокрал соседку своей бабушки.

В полицию Нижнего Тагила обратилась хозяйка дачи, расположенной в деревне Новая. Вернувшись туда в майские праздники, она обнаружила, что из дома пропали два бензиновых триммера общей стоимостью 14 тыс. рублей.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», под подозрение полиции попал 22-летний житель Дзержинского района Нижнего Тагила, который приходится внуком соседке жертвы кражи, и периодически приезжал в гости к бабушке.

Задержанный тагильчанин признался, что это он обокрал пенсионерку в начале зимы. Похищенные триммеры он хранил в доме своей бабушки. Теперь злоумышленнику грозит до 5 лет тюремного заключения.

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