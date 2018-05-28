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Новости Нижнего Тагила

27-летний следователь из Екатеринбурга задержан при получении взятки в 10 млн рублей

28 мая 2018, 10:05Добавить новость
деньги,Екатеринбург,уголовное дело,следователь,взятка,задержание,СКР

В Екатеринбурге 25 мая сотрудники УФСБ задержали следователя следственного отдела по Верх-Исетскому району при попытке получения взятки в размере 10 млн рублей.

Сотрудник СКР в Екатеринбурге задержан УФСБ при попытке получения взятки в особо крупном размере – 10 млн рублей. За последнее время это наиболее крупная сумма взятки, с которой были задержаны сотрудники следственных органов.

Как сообщают «Вечерние Ведомости», вместе со следователем были задержаны два адвоката. В СУ СКР по региону подтвердили, что факт задержания был. Задержаны 27-летний следователь и двое его сообщников. Им уже предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По предварительной версии, следователь с подельниками вымогали деньги у состоятельного екатеринбуржца под предлогом привлечения его сына к уголовной ответственности. Фактически оснований и полномочий на это они не имели.

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