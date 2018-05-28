47 000 свердловчан не смогут выехать за границу из-за долгов

47 000 жителей Свердловской области не смогут выехать за рубеж из-за долгов. Жители региона задолжали за 2018 год в общей сложности 42 млрд рублей.

47 000 свердловчан не смогут покинуть Россию из-за временного ограничения на выезд. Это связано с имеющимися у них долгами. Всего за 2018 год свердловчане задолжали по исполнительным листам 42 млрд рублей.





Судебные приставы с начала года вынесли 4 819 постановлений по неуплате алиментов на общую сумму более 1 млрд рублей. 4 509 постановлений вынесено по долгам за ЖКХ, общая сумма долга - 447 млн рублей, более 2 500 свердловчан имеют долги по уголовным штрафам. 15 000 жителей Свердловской области задолжали банкам и кредитным организациям, сумма долга – около 8 млрд рублей. Около 1 000 жителей региона накопили долги по налогам на общую сумму 158 млн рублей, пишет «Вечерний Екатеринбург».