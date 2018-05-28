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47 000 свердловчан не смогут выехать за границу из-за долгов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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47 000 свердловчан не смогут выехать за границу из-за долгов

28 мая, 13:15Общество
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