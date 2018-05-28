Аллея пограничной славы открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров принял участие в митинге.

Пограничные войска всегда первыми встречали неприятеля на рубежах нашей Родины, поэтому в них служили и будут служить только самые надежные сыны своего Отечества. Поздравляю всех с юбилеем службы и открытием мемориала, который станет еще одним памятным местом Нижнего Тагила поздравил горожан Валерий Суров.

Ветераны-пограничники Михаил Карпов и Дмитрий Костенников торжественно открыли монумент. Они поблагодарили всех, кто принял участие в возведении мемориала: администрацию города, тагильчан, индивидуальных предпринимателей, ветеранов-пограничников, ВДВ и ВМФ.

Также с торжественной речью выступили председатель Нижнетагильской гордумы Алексей Пырин, заместитель председателя горсовета ветеранов Виктор Еськин, председатель городского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Андрей Банников, курсант военно-патриотического клуба «Ратник» Андрей Главацкий.

Председатель местного отделения Свердловской организации ветеранов погранслужбы «Граница» Николай Гешель наградил отличившихся ветеранов пограничных войск, вручив им памятные медали и благодарственные письма. Семеро новобранцев ВПК «Ратник» приняли присягу возле нового мемориала. Всего на торжественное открытие монумента собралось несколько сотен человек, в том числе ветераны и кадеты ВПК.

В завершении участники торжественного мероприятия почтили память воинов-пограничников, не вернувшихся с боевых дозоров, минутой молчания и возложили цветы к монументу.