Добровольно или принудительно дети учат национальные языки в российских школах?

На заседании совета по межнациональным отношениям в 2017 году Владимир Путин заявил о недопустимости принуждения детей к изучению языка, являющегося неродным. По словам президента, в то же время не стоит снижать уровень и объемы изучения русского языка.

По данным Минобразования, в 2017 году более 1,5 млн детей школьного возраста изучают национальные языки.

Генпрокуратура и Рособрнадзор провели проверку, которая показала, насколько соблюдаются права на добровольное изучение языков в школах. В некоторых учебных заведениях объемы изучения нацязыков были завышены, за счет чего были снижены объемы изучения русского языка.

Нарушили закон те школы, где языки, являющиеся национальными, изучались без письменного разрешения родителей учеников. В некоторых школах были выпущены распоряжения, которые гласили, что один из национальных языков является единственным и основным языком для изучения, что надзорные органы также сочли незаконным.

В некоторых республиках проверки вызвали споры, порой доходившие до судебных разбирательств: Поволжье, Якутия, Алтай, республики Северного Кавказа. К примеру, в Татарстане одни высказывались за обязательность изучения нацязыка, другие выступали против. Около трех тысяч родителей написали заявления об отказе обязательного изучения татарского языка.

В Якутии дети из русскоязычных семей не могут поступить в школы с углубленным изучением отдельных предметов по причине того, что предпочтение в зачислении отдается детям, говорящим на национальном языке.

В Дагестане, где 14 государственных языков, дети, которые проживают в аулах, практически не знают русского языка, поэтому им трудно усваивать программу на русском.

Первый замруководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев пояснил, что в республиках в соответствии с конституциями есть госязыки, но есть поручение президента.

По словам Исаева, изучение национального языка должно быть добровольным. нельзя никого принуждать. Но исключать из программы национальный язык нельзя, не стоит допускать, чтобы его изучение носило лишь факультативный характер. В законе не сказано, какое количество учебных часов должно быть отведено на изучение того или иного языка. Будет разработан общеобразовательный стандарт и стандарты, которые будут приниматься на региональном уровне, пишут «Новые известия».

Русскоговорящее население Латвии жалуется на давление со стороны органов власти.