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Добровольно или принудительно дети учат национальные языки в российских школах?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Добровольно или принудительно дети учат национальные языки в российских школах?

28 мая, 23:15Общество
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