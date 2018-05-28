Начались экзамены: 4 840 учащихся Нижнего Тагила сдают ЕГЭ и ОГЭ

4 840 учеников девятых и одиннадцатых классов допущены к сдаче экзаменов в Нижнем Тагиле.

Из 4 840 учащихся образовательных учреждений Нижнего Тагила к основному государственному экзамену были допущены 3 479 учеников девятых классов и 1 361 одиннадцатиклассник.



Учащиеся девятого класса сдают экзамены в двух формах: в форме ОГЭ и в форме государственного выпускного экзамена.





Для девятиклассников управлением образования организованы 17 пунктов проведения экзаменов. Учащимся нужно сдать всего 4 экзамена: два на выбор и 2 обязательных - это русский язык и математика.



По результатам ОГЭ школьник может перейти в 10-11 классы, чтобы потом поступать в ВУЗ, либо отправиться в колледж или техникум для получения начального профессионального образования.





Как сообщили в управлении образования города, к основному государственному экзамену в Нижнем Тагиле был допущен 1361 ученик 11 класса. Для них было организовано 9 пунктов проведения экзамена.





На базе общеобразовательных учреждений были организованны пункты сдачи экзаменов: 17 – для 9 классов и 9 пунктов для 11 классов. Девятиклассники экзамены сдают в двух формах: в форме ОГЭ и в форме государственного выпускного экзамена. Данный вид экзамена предусмотрен для детей с ограниченными возможностями здоровья, таких у нас сдает 146 детей, -- сообщили в управлении образования.



По информации от управления образования, с 20 июня начнутся резервные дни, когда можно пересдать тот или иной экзамен.



