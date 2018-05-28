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Новости Нижнего Тагила

Начались экзамены: 4 840 учащихся Нижнего Тагила сдают ЕГЭ и ОГЭ

28 мая 2018, 19:50Добавить новость
Нижний Тагил,образование,школа,экзамен,ОГЭ,ЕГЭ,Игорь Юрлов,школьники,управление образования
4 840 учеников девятых и одиннадцатых классов допущены к сдаче экзаменов в Нижнем Тагиле. 

Из 4 840 учащихся образовательных учреждений Нижнего Тагила  к основному государственному экзамену были допущены 3 479 учеников девятых классов и 1 361 одиннадцатиклассник.
  

Учащиеся девятого класса сдают экзамены в двух формах: в форме ОГЭ и в форме государственного выпускного экзамена.

Для девятиклассников управлением образования организованы 17 пунктов проведения экзаменов. Учащимся нужно сдать всего 4 экзамена: два на выбор и 2 обязательных - это русский язык и математика.


По результатам ОГЭ школьник может перейти в 10-11 классы, чтобы потом поступать в ВУЗ, либо отправиться в колледж или техникум для получения начального профессионального образования. 

Как сообщили в управлении образования города, к основному государственному экзамену в Нижнем Тагиле был допущен 1361 ученик 11 класса. Для них было организовано 9 пунктов проведения экзамена. 

На базе общеобразовательных учреждений были организованны пункты сдачи экзаменов: 17 – для 9 классов и 9 пунктов для 11 классов. Девятиклассники экзамены сдают в двух формах: в форме ОГЭ и в форме государственного выпускного экзамена. Данный вид экзамена предусмотрен   для детей с ограниченными возможностями здоровья, таких у нас сдает 146 детей, -- сообщили в управлении образования.

 
По информации от управления образования, с 20 июня начнутся резервные дни, когда можно пересдать тот или иной экзамен.

Если выпускник по уважительной причине не мог присутствовать на экзамене, то у него есть шанс на пересдачу. Такое решение принимают члены государственной экзаменационной комиссии. Дополнительные дни, для девятиклассников начнутся с 20 июня, а для выпускников одиннадцатого класса с 22 июня, -- рассказал начальник управления Игорь Юрлов. 

© Светлана Белькова, TagilCity.ru
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