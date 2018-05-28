Новая платная автостоянка может появиться для работников УВЗ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Сотрудники близлежащих предприятий оставляли на стоянке свои автомобили, на которых добирались до места работы. Накануне въезд был перегорожен бетонными блоками, появилась будка с охраной. Автолюбители сообщили, что им предварительно была озвучена цена за парковку.

Сегодня, приехав на работу, на автостоянке увидел, что въезд перегорожен бетонными блоками и установлена будка охранника. На въезде стояли двое ребят. Похоже, опять начнут деньги брать с бесплатной автостоянки сообщил TagilCity.ru тагильчанин.

Жители Нижнего Тагила, которые ежедневно паркуют свои автомобили напротив проходной УВЗ Уралкриомаш, задаются вопросом о законности работы платной автостоянки. Ранее они оставляли здесь транспорт бесплатно. По словам очевидцев, информационный стенд о деятельности платной автостоянки и прайс-лист отсутствовали, а представитель «бизнеса» ходил по стоянке и был пьян.

Возле стоянки присутствовал мужчина, который был за хозяина. Во-первых, он ходил там пьяный. Во-вторых, там нет ни документов, ни расценок. На будке тоже ничего не написано. Устно он озвучил, что стоимость будет 50 рублей за сутки. Позже, после совещания непонятно с кем, они решили брать по 30 рублей. Документы предъявлены не были поделился житель Нижнего Тагила.

Напомним, ранее редакция TagilCity.ru писала про стоянку-«призрак» на том же месте. Весной 2015 года неизвестный собирал деньги за парковку возле УВЗ Уралкриомаш, а позже исчез.

Примечательно, что по территории стоянки проходит водовод, стоящие автомобили могут помешать коммунальщикам в его обслуживании.

Сейчас мнения тагильчан относительно легитимности и удобства автостоянки разделились. Одни говорят, что она здесь нужна, так как сотрудникам УВЗ нужно где-то парковать автомобили. Другие – что автостоянки вообще не должно быть на этом месте из-за аварийного трубопровода, который пролегает по территории парковки.

Автостоянка здесь нужна, иначе, где ставить автомобили, когда приезжаешь на работу? А вот то, что поставили блоки, и будут собирать деньги – законно ли это говорит автовладелец.

Здесь вообще опасно оставлять машины. На территории стоянки проходит водовод, и, по имеющимся данным, он аварийный. В случае аварии может быть испорчено имущество, а для ремонтников не будет возможности полноценно устранять аварию из-за машин рассказал тагильчанин.

В пресс-службе УВЗ сообщили, что организация парковок не относится к их компетенции. В свою очередь, администрация Уралвагонзавода приветствует создание комфортной парковки, которой будут пользоваться заводчане-автолюбители.