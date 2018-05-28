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Новости Нижнего Тагила

Новая платная автостоянка может появиться для работников УВЗ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 мая 2018, 18:35Добавить новость
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Платная автостоянка была в очередной раз организована возле остановки проходной УВЗ «Уралкриомаш» в Нижнем Тагиле. Накануне при въезде появились ограждения из блоков и КПП. Автовладельцы сообщили, что им была озвучена стоимость - она варьировалась от 30 до 50 рублей за сутки. Ранее у стихийной парковки уже появлялся хозяин, тогда в решение проблемы вмешалась прокуратура. 

Сотрудники близлежащих предприятий оставляли на стоянке свои автомобили, на которых добирались до места работы. Накануне въезд был перегорожен бетонными блоками, появилась будка с охраной. Автолюбители сообщили, что им предварительно была озвучена цена за парковку.

 

Сегодня, приехав на работу, на автостоянке увидел, что въезд перегорожен бетонными блоками и установлена будка охранника. На въезде стояли двое ребят. Похоже, опять начнут деньги брать с бесплатной автостоянки, -- сообщил TagilCity.ru тагильчанин.

  

Жители Нижнего Тагила, которые ежедневно паркуют свои автомобили напротив проходной УВЗ Уралкриомаш, задаются вопросом о законности работы платной автостоянки. Ранее они оставляли здесь транспорт бесплатно. По словам очевидцев, информационный стенд о деятельности платной автостоянки и прайс-лист отсутствовали, а представитель «бизнеса» ходил по стоянке и был пьян.

 

Возле стоянки присутствовал мужчина, который был за хозяина. Во-первых, он ходил там пьяный. Во-вторых, там нет ни документов, ни расценок. На будке тоже ничего не написано. Устно он озвучил, что стоимость будет 50 рублей за сутки. Позже, после совещания непонятно с кем, они решили брать  по 30 рублей. Документы предъявлены не были, -- поделился житель Нижнего Тагила.

  

Напомним, ранее редакция TagilCity.ru писала про стоянку-«призрак» на том же месте. Весной 2015 года неизвестный собирал деньги за парковку возле УВЗ Уралкриомаш, а позже исчез.

  

Примечательно, что по территории стоянки проходит водовод, стоящие автомобили могут помешать коммунальщикам в его обслуживании.

 

Сейчас мнения тагильчан относительно легитимности и удобства автостоянки разделились. Одни говорят, что она здесь нужна, так как сотрудникам УВЗ нужно где-то парковать автомобили. Другие – что автостоянки вообще не должно быть на этом месте из-за аварийного трубопровода, который пролегает по территории парковки.

 

Автостоянка здесь нужна, иначе, где ставить автомобили, когда приезжаешь на работу? А вот то, что поставили блоки, и будут собирать деньги – законно ли это, -- говорит автовладелец.

 

Здесь вообще опасно оставлять машины. На территории стоянки проходит водовод, и, по имеющимся данным, он аварийный. В случае аварии может быть испорчено имущество, а для ремонтников не будет возможности полноценно устранять аварию из-за машин, -- рассказал тагильчанин.

 

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В пресс-службе УВЗ сообщили, что организация парковок не относится к их компетенции. В свою очередь, администрация Уралвагонзавода приветствует создание комфортной парковки, которой будут пользоваться заводчане-автолюбители. 

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