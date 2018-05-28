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Новости Нижнего Тагила

13,8 млн руб. выделены на благоустройство двора на ул. Попова в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 мая 2018, 13:55Добавить новость
Нижний Тагил,благоустройство,дворы,детская площадка,спортивная площадка,освещение,парковка,Попова,озеленение,Тагилстрой
В Нижнем Тагиле в срок до 15 октября будут проведены работы по благоустройству двора, расположенного на ул. Попова, 19. На благоустройство дворовой территории выделено более 13,8 млн рублей.

28 мая с помощью электронного аукциона на сайте госзакупок был определен подрядчик, который осуществит работы по благоустройству девяти дворов в Нижнем Тагиле, в том числе во дворе на ул. Попова, 19 на Тагилстрое. Контракт на выполнение работ будет заключен с ООО ГК «УралСтройКомплекс». 


В рамках работ по благоустройству во дворе дома по ул. Попова, 19 появятся две площадки для занятий физкультурой с различными тренажерами, две площадки для отдыха, две детские площадки, площадка для настольного тенниса, площадки для сушки белья, чистки ковров, а также площадка для сбора мусора.

Спортплощадки расположатся в районе подъездов 1-5, зона отдыха – у подъездов 6,7, детская площадка – у подъездов 8-13, хозяйственно-бытовая – за зоной отдыха.

На детских площадках будет сделано специальное покрытие из резиновой крошки. Площадка для сбора мусора будет удалена на 20 м от окон жилого дома и игровых площадок.

По проекту во дворе предусмотрено оборудование дополнительных парковочных мест и расширение проездов до 4,20 м. Запланировано строительство 8 парковок, на которых можно будет разместить 53 автомобиля, в том числе 2 машино-места для маломобильных граждан.

В рамках благоустройства дворовой территории также будет произведен ремонт проезда и тротуаров, замена бордюров. Вдоль проездов установят ограждение. Будут произведены работы по озеленению двора, замене светильников и установка дополнительного наружного освещения. У жилого дома будут установлены скамейки и урны для мусора.

 

Для маломобильных граждан предусмотрены безбарьерные входы на территорию двора, игровых и спортплощадок, твердое покрытие и определенная ширина пешеходных дорожек.

Напомним, что дизайн-проекты девяти дворов, которые благоустроят в 2018 году, были утверждены 7 мая.

Нижний Тагил,благоустройство,дворы,детская площадка,спортивная площадка,освещение,парковка,Попова,озеленение,Тагилстрой

Дизайн-проект благоустройства двора на ул. Попова, 19

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