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Новости Нижнего Тагила

Спасатели провели мастер-класс для юных тагильчан ко Дню защиты детей (ФОТО)

28 мая 2018, 14:50Добавить новость
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Спасатели МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила» провели показательные мероприятия для маленьких тагильчан из детских садов № 108 и № 80. Спасатели продемонстрировали ребятам, как оснащен их спецавтомобиль. Продемонстрировали оборудование для оказания помощи людям при пожарах, наводнениях, ДТП, для извлечения человека с высоты или из под земли и других чрезвычайных ситуаций.

Некоторое оборудование, например, каски и дыхательные маски, дети могли примерить на себя. Больше всего дошколят впечатлило оборудование для пожаротушения «ГИРС-400» и гидравлическое оборудование, с помощью которого спасатели разрезают автомобили, попавшие в ДТП, для освобождения пострадавших.

Кроме этого, спасатели и ребята вместе растянули полотно, которое используется для спасения людей, прыгающих с высоты. Некоторые дошколята смогли проверить его на прочность.

На прощание спасатели пожелали ребятам хорошо и безопасно провести лето.

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