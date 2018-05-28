Строительство сквера началось возле Нижнетагильского музея изобразительных искусств

Строительные работы планируется провести в три этапа и завершить к 2020 году. В процессе работ были вырублены все деревья. Как пишет АН «Между строк», решено засадить территорию новыми растениями. Предполагается, что у музея появятся зелёные дорожки, цветники и скамейки. Площадка на улице Ленина, 5 также будет озеленена и благоустроена.