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Уралвагонзавод оштрафован на 400 тыс. рублей за нарушение промбезопасности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уралвагонзавод оштрафован на 400 тыс. рублей за нарушение промбезопасности

28 мая, 16:55Общество
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