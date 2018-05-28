Уралвагонзавод оштрафован на 400 тыс. рублей за нарушение промбезопасности

Еще в сентябре 2017 года Ростехнадзор при неплановой проверке выявил нарушения промышленной безопасности по 78 пунктам. Так, например, не были проведены экспертизы промышленной безопасности зданий, строительных конструкций, пролетов и других объектов, многие из которых построены в 30-40-е годы прошлого века.

Руководство корпорации получило предписание устранить выявленные нарушения до 11 декабря 2017 года. Однако при повторной проверке 27 декабря 2017 года выяснялось, что предписание не выполнено. В январе 2018 года госинспектор Межрегионального отдела металлургического надзора Уральского управления Ростехнадзора выписал УВЗ штраф по части 11 статьи 19.5 КоАП РФ — 400 тыс. рублей. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила оставил постановление в силе.

Руководство УВЗ пыталось оспорить решение в Свердловском областном суде, прося снизить сумму штрафа. Корпорация ссылалась на то, что не может выполнить предписание из-за финансовых затрат. Однако в суде это обстоятельство не рассмотрели и отметили, что несоблюдение требований может повлечь возникновение угрозы или причинение вреда жизни и здоровью работников, учитывая, что завод эксплуатирует производственные объекты III и IV классов опасности, пишет Znak.