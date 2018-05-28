Жители Геленджика не смогут выходить на балкон без разрешения во время ЧМ-2018 (ФОТО)

Общественники сетуют, что жителей заставляют подписывать отказ от выхода на собственные балконы, передаёт издание «Новые известия». Как поясняется в листовках, правила предписаны в целях безопасности самих же жителей.





Отмечается, что строгий запрет касается тех, кто живет в непосредственной близости с объектами в городе-курорте, где будут присутствовать спортивные команды.

Предупреждение выпустил местный отдел МВД по Геленджику. Представители правопорядка разносят объявления по домам.

Фото: «Новые известия»



Жители возмущаются и просят объяснить, на каком основании им запретили выходить на балконы в собственных квартирах.



