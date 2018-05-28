Жители Геленджика не смогут выходить на балкон без разрешения во время ЧМ-2018 (ФОТО)

Общественники сетуют, что жителей заставляют подписывать отказ от выхода на собственные балконы, передаёт издание «Новые известия». Как поясняется в листовках, правила предписаны в целях безопасности самих же жителей.
Отмечается, что строгий запрет касается тех, кто живет в непосредственной близости с объектами в городе-курорте, где будут присутствовать спортивные команды.
Предупреждение выпустил местный отдел МВД по Геленджику. Представители правопорядка разносят объявления по домам.
Жители возмущаются и просят объяснить, на каком основании им запретили выходить на балконы в собственных квартирах.
Кто запретил?! На каком основании?! Молчат охранители. Самое страшное, это не то, что такие «запретиловки» по домам носят. Что с держиморд взять? Ну, осталась у них в мозгу одна единственная бороздка, в которой прописано: «Запрещать и не пущать». По-настоящему страшно то, что люди это подписывают... И продолжая бояться, хочется надеяться, что параллельно хотя бы ещё и стыдясь, замазывают свою подпись, -- пишут люди в соцсетях.