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Новости Нижнего Тагила

Жители Геленджика не смогут выходить на балкон без разрешения во время ЧМ-2018 (ФОТО)

28 мая 2018, 08:00Добавить новость
город,полиция,Россия,соревнования,спорт,Геленджик,ЧМ-2018,Новые известия
В Геленджике местные жители пожаловались в СМИ на то, что им запретили выходить на балкон и требуют отчитываться о гостях. Такие меры связаны с предстоящим чемпионатом мира по футболу летом 2018 года.

Общественники сетуют, что жителей заставляют подписывать отказ от выхода на собственные балконы, передаёт издание «Новые известия». Как поясняется в листовках, правила предписаны в целях безопасности самих же жителей.

Отмечается, что строгий запрет касается тех, кто живет в непосредственной близости с объектами в городе-курорте, где будут присутствовать спортивные команды. 

 

Предупреждение выпустил местный отдел МВД по Геленджику. Представители правопорядка разносят объявления по домам.

 

город,полиция,Россия,соревнования,спорт,Геленджик,ЧМ-2018,Новые известия
Фото: «Новые известия»


Жители возмущаются и просят объяснить, на каком основании им запретили выходить на балконы в собственных квартирах.

Кто запретил?! На каком основании?! Молчат охранители. Самое страшное, это не то, что такие «запретиловки» по домам носят. Что с держиморд взять? Ну, осталась у них в мозгу одна единственная бороздка, в которой прописано: «Запрещать и не пущать». По-настоящему страшно то, что люди это подписывают... И продолжая бояться, хочется надеяться, что параллельно хотя бы ещё и стыдясь, замазывают свою подпись, -- пишут люди в соцсетях.

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