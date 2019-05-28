Бывший сотрудник ГИБДД Березовского обвиняется в получении взятки

Осенью 2017 года старший инспектор ГИБДД оформил материалы и справки об инсценированных ДТП. Документы впоследствии использовались для получения страховых выплат собственниками автомобилей. Всего было зарегистрировано три факта ДТП, благодаря чему владельцы автомобилей получили от страховых компаний более 1 миллиона рублей.

За оформление документов на две аварии сотрудник Госавтоинспекции получил деньги, третью – оформил из личных мотивов.