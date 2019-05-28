Бывший сотрудник ГИБДД Березовского обвиняется в получении взятки
Сегодня, 19:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Березовском 36-летний экс-сотрудник ГИБДД предстанет перед судом за подделку документов о ДТП и получение взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Осенью 2017 года старший инспектор ГИБДД оформил материалы и справки об инсценированных ДТП. Документы впоследствии использовались для получения страховых выплат собственниками автомобилей. Всего было зарегистрировано три факта ДТП, благодаря чему владельцы автомобилей получили от страховых компаний более 1 миллиона рублей.
За оформление документов на две аварии сотрудник Госавтоинспекции получил деньги, третью – оформил из личных мотивов.
Бывшему сотруднику ГИБДД предъявлено обвинение за служебный подлог и за получение взятки. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до восьми лет тюрьмы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей