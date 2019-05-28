Двое жителей Екатеринбурга предстанут перед судом за вымогательство 100 тысяч рублей

Следствием установлено, что двое екатеринбуржцев, вступив в преступный сговор, подкараулили у автомобиля своего знакомого. Когда мужчина сел в авто, они сели вместе с ним и заблокировали двери. Угрожая применением насилия, мужчины потребовали от потерпевшего 100 тысяч рублей. Когда мужчина начал возражать, они нанесли ему 20 ударов по голове и пригрозили применением более жестокого насилия. Потерпевший попросил некоторое время для сбора денег.