Двое жителей Екатеринбурга предстанут перед судом за вымогательство 100 тысяч рублей
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в вымогательстве денег у своего знакомого, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Следствием установлено, что двое екатеринбуржцев, вступив в преступный сговор, подкараулили у автомобиля своего знакомого. Когда мужчина сел в авто, они сели вместе с ним и заблокировали двери. Угрожая применением насилия, мужчины потребовали от потерпевшего 100 тысяч рублей. Когда мужчина начал возражать, они нанесли ему 20 ударов по голове и пригрозили применением более жестокого насилия. Потерпевший попросил некоторое время для сбора денег.
Потерпевший обратился в полицию. 12 мая 2019 года обвиняемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в момент получения денег от потерпевшего. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия». Материалы дела переданы в суд. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.
В Нижнем Тагиле к пяти годам лишения свободы приговорен конкурсный управляющий, занимавшийся процедурой банкротства «Коксохиммонтаж-Тагил». Мужчина вымогал деньги у арендатора площадей на территории предприятия.