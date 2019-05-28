Экс-мэр Екатеринбурга обвинил церковь во вторжении в личное пространство
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал свое мнение касательно заявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла о строительстве в сутки трех церквей.
Напомним, что глава РПЦ сообщил, что «без Бога невозможно построить счастливую жизнь, поэтому РПЦ строит по три храма в сутки».
Ройзман пояснил, что данный пример отлично иллюстрирует всем известную пословицу. Помимо этого, экс-мэр заявил, что церковь начинает навязчиво присутствовать в жизни народа.
Уже показали динамику увеличения количества храмов, уменьшения количества школ. Это тоже заставляет задуматься. На мой взгляд, церковь вторгается уже в личное пространство людей и просто столбит территорию. Добром это не заканчивается никогда,подчеркнул Ройзман.
27 мая пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, что глава государства и патриарх Кирилл во время последней встречи обсуждали вопрос Храма-на-Драме в Екатеринбурге. Однако подробностей разговора Дмитрий Песков не сообщил.