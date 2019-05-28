Эксперты выяснили, к чему привел запрет на импортные продукты

Согласно отчетам чиновников, планы по замещению мясной, рыбной, молочной и другой продукции удалось реализовать, а Россия стала мировым лидером по экспорту зерна, рыбы и подсолнечного масла.

Однако официальные показатели оказались ложными: всероссийская сельскохозяйственная перепись показала, что в конце 2018 года значения сельскохозяйственной продукции завышались на 10,6%, а в прошлом году показали минус 3,2% вместо роста на 2,9%.

По данным Росстата, число производства семи пищевых продуктов из 24 показали спад, в числе которых оказались производители сыра. Эксперты считают, что производить сыр в стране невыгодно, так как на российском рынке нет качественного молока.

В России произведено 30,6 млн тонн молока, но треть из них не пригодна для использования в промышленности.

Промышленные предприятия испытывают дефицит доступного и качественного сырья. В итоге производители вынуждены прибегать к заменителям, например пальмовому маслу, импорт которого в 2018 году вырос на 18,9%. По оценке Роспотребнадзора, в прошлом году 22% молочной продукции было признано фальсификатом. Аналогичная ситуация и с мясной продукцией, сказала эксперт Анна Вовк.