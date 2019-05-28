Леонид Парфенов о Храме-на-Драме: «Власти бы продавили свое решение»
Известный телеведущий и журналист Леонид Парфенов на своем youtube-канале высказался касательно конфликтов вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге.
Парфенов подчеркнул, что согласен с мнением, что происходящее может привести к Майдану:
Ведь что под Майданом подразумевается? Население, отчаявшись сменить власть путем выборов, не веря в честность этих выборов, выходит на площадь и требует отмену власти.
Журналист отметил, что история знает множество подобных примеров, в том числе он вспомнил события на Болотной площади в 2011 году.
Ведь кого представляют губернатор и мэр в Екатеринбурге, если они только из опроса ВЦИОМ узнают, что «продавливали» это свое решение вопреки мнению 74 процентов екатеринбуржцев?говорит Парфенов о Храме-на-Драме.
Также журналист сообщил, что, если бы не вмешательство президента России Владимира Путина, власти региона смогли бы «продавить» свое решения при помощи силового воздействия Росгвардии и полиции.
Напомним, что протесты в Театральном сквере Екатеринбурга начались 13 мая и длились несколько дней. Народное недовольство пошло на спад только после обращения президента России. Владимир Путин подчеркнул, что решить проблему можно только путем голосования. После этого мэрия Екатеринбурга сообщила о проведении опроса касательно нового места для строительства храма.