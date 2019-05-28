Леонид Парфенов о Храме-на-Драме: «Власти бы продавили свое решение»

Парфенов подчеркнул, что согласен с мнением, что происходящее может привести к Майдану:

Ведь что под Майданом подразумевается? Население, отчаявшись сменить власть путем выборов, не веря в честность этих выборов, выходит на площадь и требует отмену власти.

Журналист отметил, что история знает множество подобных примеров, в том числе он вспомнил события на Болотной площади в 2011 году.

Ведь кого представляют губернатор и мэр в Екатеринбурге, если они только из опроса ВЦИОМ узнают, что «продавливали» это свое решение вопреки мнению 74 процентов екатеринбуржцев?говорит Парфенов о Храме-на-Драме.

Также журналист сообщил, что, если бы не вмешательство президента России Владимира Путина, власти региона смогли бы «продавить» свое решения при помощи силового воздействия Росгвардии и полиции.