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#домахорошо
Леонид Парфенов о Храме-на-Драме: «Власти бы продавили свое решение»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Леонид Парфенов о Храме-на-Драме: «Власти бы продавили свое решение»

Сегодня, 08:42ОбществоФото: Страница Леонида Парфенова в соцсети
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