Роскомнадзор оштрафовал «Почту России» за потерю посылки в Екатеринбурге
Сегодня, 11:56ОбществоАнна ГригорьеваФото: Медиахолдинг 1Mi
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Роскомнадзор через арбитражный суд привлёк к ответственности «Почту России» за нарушения пересылки в филиалах УрФО. Штраф составил 30 тысяч рублей, сообщается на сайте Свердловского арбитражного суда.
Сюжеты: Эксклюзив, Екатеринбург
Трое жительниц Свердловской области обратились в Роскомнадзор с жалобой на «Почту России». У одной из них на стадии обработки была утеряна посылка, отправленная в Екатеринбург из Хабаровска. Вторая на день позже установленных сроков получила заказное письмо с объявленной ценностью. Ещё одной свердловчанке принесли извещение о заказном письме на четыре дня позже, чем требуется по закону.
Все нарушения были установлены и доказаны. Свердловский арбитражный суд вынес решение привлечь «Почту России» к административной ответственности и наложить штраф.
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