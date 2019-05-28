Роскомнадзор оштрафовал «Почту России» за потерю посылки в Екатеринбурге

Трое жительниц Свердловской области обратились в Роскомнадзор с жалобой на «Почту России». У одной из них на стадии обработки была утеряна посылка, отправленная в Екатеринбург из Хабаровска. Вторая на день позже установленных сроков получила заказное письмо с объявленной ценностью. Ещё одной свердловчанке принесли извещение о заказном письме на четыре дня позже, чем требуется по закону.