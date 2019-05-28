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#домахорошо
Соловьев назвал «козлищами» протестующих у Храма-на-Драме в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Соловьев назвал «козлищами» протестующих у Храма-на-Драме в Екатеринбурге

Сегодня, 14:10ОбществоФото: Скриншот видео канала Россия 1
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