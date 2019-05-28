Соловьев назвал «козлищами» протестующих у Храма-на-Драме в Екатеринбурге
Телеведущий Владимир Соловьев вновь выступил с критикой в адрес жителей Екатеринбурга, протестующих против строительства Храма святой Екатерины на месте сквера, пишет Ура.ру.
Заявление в адрес жителей Екатеринбурга Соловьев сделал в радиоэфире станции «Вести FM».
Люди, желающие спасти сквер, — агнцы. Кто кричит: «Сегодня забор, завтра Путин», — козлища,заявил Соловьев.
Также в эфире он высказался о необходимости отделить мирно протестующих от «бесов, кидающих камни в полицию».
По мнению телеведущего, акции протеста в своих целях используют заинтересованные люди в рамках войны между политическими элитами. Против РПЦ, считает Соловьев, обернули то, что было в компетенции администрации города.
Ранее Соловьев публично назвал горожан «бесами» и «продолжателями дела убийц Николая II». После этих заявлений российские общественники вступили в конфронтацию с Соловьевым. Активист из Екатеринбурга пригласил телеведущего на встречу, на которой обещал «дать ему леща». Во время нее общественник пересмотрел свое отношение к ситуации, сообщив, что Соловьев «показал ему бесов».