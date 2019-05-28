Соловьев назвал «козлищами» протестующих у Храма-на-Драме в Екатеринбурге

Заявление в адрес жителей Екатеринбурга Соловьев сделал в радиоэфире станции «Вести FM».

Люди, желающие спасти сквер, — агнцы. Кто кричит: «Сегодня забор, завтра Путин», — козлища,заявил Соловьев.

Также в эфире он высказался о необходимости отделить мирно протестующих от «бесов, кидающих камни в полицию».

По мнению телеведущего, акции протеста в своих целях используют заинтересованные люди в рамках войны между политическими элитами. Против РПЦ, считает Соловьев, обернули то, что было в компетенции администрации города.