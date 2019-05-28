Свердловские приставы опубликовали статистику должников по алиментам

Согласно статистике, предоставленной судебными приставами, в Свердловской области из 18,6 тысячи должников мужского пола 10,8 тысячи — в возрасте от 30 до 42 лет. Общая сумма долга в данной категории исчисляется сотнями миллионов рублей. Основная масса таких должников имеет возможность платить алименты, а также у них в собственности есть недвижимость и автомобили. Однако основными причинами нежелания платить деньги становятся конфликты с бывшей супругой или личная неприязнь.

Среди мужчин в возрасте от 18 до 30 лет — 2,4 тысячи должников. Среди мужчин в возрасте от 42 до 54 лет — 4,8 тысячи должников. В возрастной категории от 54 до 66 лет алименты задолжали 442 мужчины.

Долги по алиментам имеются у 4,5 тысячи свердловчанок. Наибольшее число неплательщиц в возрастной категории от 42 до 54 лет (2,1 тысячи человек).