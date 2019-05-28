В Екатеринбурге издательский дом обязали заплатить 10 тысяч рублей за фото памятника

Издательский дом «Фест Хэнд» напечатал фотографию основателей Екатеринбурга в путеводителе по городу. Как пояснил юрист УПРАВИС, фотография в путеводителе, по мнению суда, нарушает исключительное право на произведение. Требования УПРАВИС суд удовлетворил частично и постановил взыскать с издательского дома 10 тысяч рублей, половину от заявленной истцом суммы.

Путеводитель был выпущен в 2017 году и свободно продается в магазинах Екатеринбурга. Корреспондентам Znak представители ответчика рассказали, что при публикации фото посчитали, что памятник можно использовать в соответствии с положением статьи № 1276 Гражданского кодекса РФ о свободном использовании фотографий произведений архитектуры, градостроительства и предметов садово-паркового искусства. Помимо этого, по их мнению, авторство фото доказано косвенно. Ответчик пока не располагает сведениями, чем именно руководствовался суд, принимая решение.