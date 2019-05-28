В Екатеринбурге заведено дело на владельцев самого известного долгостроя

Инициаторами возбуждения уголовного дела стала группа инвесторов, сообщившая о мошеннических действиях. В постановлении о возбуждении уголовного дело сказано, что неустановленные лица, выполняющие управленческие функции в ТВЦ «Европейский», не исполнили обязательства перед инвесторами и перекинули деньги дольщиков на другой объект, тем самым не завершив строительство. Предварительно, от мошеннической схемы пострадали 17 человек.

Строительство торгово-делового центра «Призма» на пересечении улиц Стрелочников и Челюскинцев началось еще в 2005 году. Тогда объект носил название «Свердловск». Закончить возведение семиэтажной торговой части объекта планировалось к 2007 году, а строительство 37-этажной башни делового центра — к 2008 году. Строительство многократно замораживалось из-за отсутствия согласительной документации, а затем из-за нехватки денег. В 2013 году торговая часть объекта была сдана в эксплуатацию. Башня делового центра так и не была достроена.