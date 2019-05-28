В Свердловской области с начала 2019 года зарегистрировано 1401 мошенничество
Эксперты обсудили современные способы мошеннических действий. На встрече присутствовали представители банков, юристы, сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, Роспотребнадзора и представители прессы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Как отметили специалисты, с начала года на территории региона было зарегистрировано 1401 мошенничество. Растет количество преступлений, связанных с мошенничеством в интернете, с использованием телефонов, банковских карт или фиктивных электронных платежей. Преступники находят все новые способы обмана людей.
По словам экспертов, есть вероятность, что в ближайшее время появятся мошенники, которые воспользуются переходом на цифровое телевидение.
Специалисты рекомендуют не стоит открывать двери незнакомым людям и вступать с ними в беседу, называть пин-код банковской карты и совершать сомнительные покупки.
Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рекомендовал как можно чаще звонить своим близким, особенно пожилого возраста, и регулярно напоминать о бдительности.
Также Валерий Горелых отметил, что правоохранители будут уделять особое внимание данной проблеме.