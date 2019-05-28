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#домахорошо
В Свердловской области с начала 2019 года зарегистрировано 1401 мошенничество
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области с начала 2019 года зарегистрировано 1401 мошенничество

Сегодня, 19:51ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
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