В Свердловской области с начала 2019 года зарегистрировано 1401 мошенничество

Как отметили специалисты, с начала года на территории региона было зарегистрировано 1401 мошенничество. Растет количество преступлений, связанных с мошенничеством в интернете, с использованием телефонов, банковских карт или фиктивных электронных платежей. Преступники находят все новые способы обмана людей.

По словам экспертов, есть вероятность, что в ближайшее время появятся мошенники, которые воспользуются переходом на цифровое телевидение.

Специалисты рекомендуют не стоит открывать двери незнакомым людям и вступать с ними в беседу, называть пин-код банковской карты и совершать сомнительные покупки.

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рекомендовал как можно чаще звонить своим близким, особенно пожилого возраста, и регулярно напоминать о бдительности.