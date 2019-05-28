Вступили в силу новые правила обязательного медстрахования

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В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, приказ об этом опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает «РИА Новости». Поликлиники усилят работу по профилактике заболеваний.
В ближайшие два года планируется провести обследование всех россиян, и на его основе для каждого жителя определят группу здоровья. Людей с хроническими заболеваниями поместят под диспансерное наблюдение. Также эти люди будут проходить медобследование несколько раз в год. О необходимости обследования будут напоминать сотрудники медучреждения и представители страховой компании. В случае сомнений пациента о качестве обследования и лечения, будет назначена экспертиза.
Ранее Минтруд заявил о желании добавить россиянам дополнительный оплачиваемы день отпуска для ежегодного осмотра. По поручению Дмитрия Медведева, до 20 июня министерство должно подготовить проект по изменению Трудового кодекса.
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