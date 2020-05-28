Экс-глава ГИБДД Кузбасса, осужденный за ДТП с погибшими, вышел из тагильской колонии

Наказание он отбывал в колонии № 13. Мошвин отсидел 2,5 года из назначенных ему 4,5 лет. В прошлом году он ходатайствовал о досрочном освобождении, однако суд не удовлетворил прошение.

Юрий Мовшин был приговорен к тюремному сроку за ДТП, которое произошло в 2016 году на трассе Кемерово — Яшкино. Находясь за рулем машины, осужденный совершил обгон другого автомобиля, что привело к столкновению. В аварии погибли четыре женщины. В 2018 году его осудили на четыре года и шесть месяцев колонии.