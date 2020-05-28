«Это не праздник». Что думают тагильские выпускники о последнем звонке онлайн

Один из самых важных моментов в жизни школьника — последний звонок — из-за ограничительных мер по коронавирусу в этом году пройдет только в онлайн формате. Всероссийские последние звонки прошли 25 мая, но в Нижнем Тагиле празднование состоится позже — с 29 мая по 1 июня, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии. Все официальная информация о мероприятиях будет размещена на сайте управления образования города. Известно, что школах последний звонок-2020 пройдет в режиме онлайн-линеек на различных электронных площадках. Запланированы трансляции с поздравлениями мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, председателя городской думы Вадима Раудштейна и начальника управления образования Татьяны Удинцевой. Также школы проведут онлайн-уроки и видеоконференции.

Сейчас в учебных заведениях во всю идет подготовка к празднованию окончания школы в таком непривычном формате. Учителя записывают ролики с поздравлением ученикам, ученики — учителям, родители также готовят различные видео с благодарственными обращениями педагогам.

В нашей школе праздничная линейка пройдет в 12.00 в режиме прямой трансляции. Подавать последний звонок, по традиции, будут золотые медалисты, в этом году их 12 человек. Очных мероприятий не планируется, в актовом зале будут находиться только директор и его заместитель. Конечно, мы все очень опечалены таким положением дел. Все ждали праздника, готовились к нему, шли к нему 11 лет. Но все, и родители, и дети, отнеслись к этому с понимаем,рассказала директор школы № 32 Галина Масликова.

Фото: 1Mediainvest.ru

Для учителей последний звонок-онлайн тоже в новинку, и не все из них готовы к такому формату. Некоторые просто не понимают, как провести праздник, чтобы дети его запомнили и не остались расстроенными.

Педагоги уже замучены «дистанционкой», а тут еще последний звонок нужно онлайн проводить. Для качественных роликов нужны хорошие специалисты, а где их взять? Им же платить нужно. Вот выкручиваемся сами. Есть еще одно опасение — выдержат ли такой праздник электронные площадки, а то будет как с дистанционными уроками — всё рухнет, и дети останутся ни с чем,поделилась мнением педагог одной из тагильских школ.

Но не все так категоричны. В целом учителя считают, что последний звонок даже в таком формате нужен выпускникам.

Главные воспоминания выпускников — это 11 лет школьной жизни, и они сохранятся навсегда. Никто не виноват, что пандемия обрушила все планы на последний звонок, но ребят обязательно нужно поддержать. И мы, учителя, постараемся все для этого сделать,считает педагог школы № 55.

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Что же думают по этому поводу сами выпускники? Станет ли для них последний звонок на «удаленке» праздником или превратится в пустую формальность? Их мнения также разделились.

Я считаю, что это, конечно, очень плохо, очень грустно. Для кого-то это стало большой потерей праздника. Но в данной ситуации самым рациональным решением был именно такой последний звонок. Праздник все равно будет, а в каком формате, для меня большого значения не имеет. Я рад, что для нас специально проведут мероприятие, хоть и в интернете. Для меня эта потеря небольшая,считает выпускник школы № 9 Никита.

Однако не все согласны с такой позицией. Для кого-то из одиннадцатиклассников долгожданный последний звонок оказался потерянным. Например, ребят огорчает возможность сделать фото на память с одноклассниками. Да и за компьютером на удаленке особо не повеселиться.

Это не праздник, а ерунда какая-то. Я хочу, чтоб с последнего звонка у меня сохранились фотографии с одноклассниками и учителями, а не какой-то там ролик. Когда я узнала, что праздник будет онлайн, то расплакалась даже. У нас хороший, дружный класс. Я хочу провести этот день с ними. Ну неужели нельзя было что-то придумать? Организовать хотя бы небольшой концерт на свежем воздухе. Я бы даже в маске постояла,считает 11-классница Екатерина.

Похожее мнение высказывают и родители выпускников. Некоторые из них считают, что последний звонок можно было просто перенести на время, когда эпидобстановка в регионе станет лучше, чтобы выпускники все-таки смогли ощутить этот важный этап перехода во взрослую жизнь.

Это издевательство, не нужно было тогда вообще ничего проводить. Я понимаю, что нельзя подвергать опасности детей, родителей и педагогов. Но тогда нужно было просто все перенести и дать выпускникам попрощаться с учителями в живую, а не через веб-камеру,делится мнением мама выпускника.

При этом кто-то из школьников уже задумывается о прощальной встрече с одноклассниками вживую, когда все ограничения будут сняты. Однако не исключено, что и сейчас пандемия не остановит эмоциональных выпускников, и они пойдут отмечать самостоятельно, собираясь компаниями во дворах и нарушая режим самоизоляции.

Когда мы записывали песню, то собирались всем классом. И получается, что наш последний звонок прошел чуть раньше. Мы с ребятами повеселились и очень долго гуляли. Наш праздник уже состоялся,рассказал Никита.

Фото: 1Mediainvest.ru

Идею собраться всем вместе и еще раз отпраздновать последний звонок поддержала в беседе с TagilCity.ru и психолог Людмила Свиридова. Особенно, по ее мнению, это будет полезно для чувствительных детей, переживающих из-за отсутствия традиционного праздника.

Этот выпускной год будет уникальным сам по себе как карантин, дистанционное обучение, подготовка к ЕГЭ. Но не останется личностного впечатления от каждого одноклассника, не останется того трогательного момента сплоченности на пороге расставания. Можно договориться о встрече, когда эти события в обществе закончатся, и тогда, те, кому это важно, найдут возможность увидеться,считает Людмила Свиридова.

Помимо этого, психолог советует уберечь детей от «зацикливания» на ситуации, чтобы не провоцировать появление негативных эмоций:

Впечатлительные встретятся с чувством грусти, и это нормально, когда мы с чем-то прощаемся, что-то отпускаем, главное не застревать в этом. Понимание того, что большая часть жизни впереди и теперь есть возможность создать новые впечатления с другими людьми.