Французский футболист собирается уйти из «Сочи», потому что ему не платят зарплату

Чемпион мира 2018 года Адиль Рами собирается расторгнуть контракт с ФК «Сочи» из-за того, что ему не платят зарплату. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на заявление адвоката футболиста Жюля Планка для французской прессы.

Рами утверждает, что он еще не разу не получал зарплату после того, как в феврале подписал контракт.

Планк заявил, что его клиент считает себя свободным от любых обязательств перед ФК «Сочи» и готов продолжить карьеру в другой команде.

34-летний Рами подписал контракт с «Сочи» 21 февраля после того, как расстался с турецким «Фенербахче». За полгода в Стамбуле французский защитник лишь однажды появился на поле в чемпионате Турции.