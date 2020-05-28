На Урале на депутата завели уголовное дело за кражу пачки обойного клея

По словам источника, уголовное дело возбуждено по признакам ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) по распоряжению начальника СУ СК РФ по Свердловской области Михаила Богинского

Дело не связано с депутатской деятельностью Малых, а с ее работой в качестве директора МУП «УК „Наш дом“».