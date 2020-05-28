На Урале на депутата завели уголовное дело за кражу пачки обойного клея
Сегодня, 10:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В отношении депутата Артемовского Валентины Малых возбуждено уголовное дело из-за кражи пачки клея для обоев, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в следственных органах.
По словам источника, уголовное дело возбуждено по признакам ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) по распоряжению начальника СУ СК РФ по Свердловской области Михаила Богинского
Дело не связано с депутатской деятельностью Малых, а с ее работой в качестве директора МУП «УК „Наш дом“».
По версии следствия, депутат получила подотчетные средства и на них приобрела пачку обойного клея, два рулона обоев, отделочную панель и кухонный стол. Следствие считает, что Малых присвоила эти покупки. В общей сложности сумма ущерба составила более 11,8 тысяч рублей.
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