На Урале возбудили уголовное дело из-за вспышки COVID-19 на складе «Красное и Белое»

Расследование ведется УМВД РФ по Екатеринбургу. Однако в надзорном ведомстве добавили, что дело поставлено на контроль прокуратуры. Кроме того, продолжается проведение проверочных мероприятий.

По данным прокуратуры, коронавирус подтвержден у 180 сотрудников склада. В общей сложности там трудилось 870 человек. В ведомстве считают, что причиной вспышки заболеваемости стало отсутствие необходимых мер в распределительном центре по предупреждению распространения коронавируса.

О вспышке коронавируса на складе ООО «Абсолют» стало известно в середине мая. Заболевание было подтверждено у 136 сотрудников. Работа склада была приостановлена, а более 600 сотрудников отправлены на самоизоляцию. Кроме того, Роспотребнадзор провел проверки в магазинах сети «Красное и Белое». В результате выявлены многочисленные нарушения. Управление Роспотребнадзора обратилось в суд с просьбой о приостановке деятельности склада.