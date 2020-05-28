На Урале выявлены факты незаконного отказа безработным в постановке на учет

Кроме того, прокуратура выявила факты незаконного отказа в постановке на учет в качестве безработных, незаконного приостановления выплаты пособий, а также факты начисления пособий в меньшем размере.

Так, в Екатеринбурге безработных ставили на учет в течение месяца, хотя по временным правилам, введенным на период пандемии, этот срок был уменьшен до 11 дней. Кроме того, на 15 мая решение по 8611 заявлениям не было принято. Директору центра занятости было вынесено представление об устранении нарушений.

В Артемовском центре занятости 20 апреля было принято решение о снятии с учета одной из местных жительниц и приостановке выплаты ей пособия по безработице, так как женщина длительное время не являлась на перерегистрацию без уважительной причины. Однако, по временным правилам, во время пандемии центры занятости должны самостоятельно делать запрос необходимых данных. После внесения представления, выплата пособия была возобновлена.

Всего нарушения выявлены в девяти муниципалитетах региона. Руководителям вынесено восемь представлений, принесено три протеста на неправомерные акты, а также объявлено два предостережения.