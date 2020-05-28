«Не застрахован никто». Как жителям Нижнего Тагила не стать жертвой мошенников

Из 450 фактов мошенничества в Нижнем Тагиле порядка 200 были совершены под видом звонка от представителей банка: службы безопасности, финансового сотрудника.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Свердловской области

Отмечается, что на сайтах объявлений «Авито» и «Юла», а также через онлайн покупку было совершено больше 100 преступлений. Часто бывает, что люди заказывают товары, а потом оказывается, что сайт не существует, либо создана полная копия первоначального сайта, куда человек вводит данные своей карты и может из-за этого лишиться денег.

Также, по данным пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское», через взлом страниц в социальных сетях было зафиксировано порядка 30 преступлений. В таких случаях злоумышленник взламывает страницу, а потом вводит людей в заблуждение и просит дать деньги в долг, а также использует любые подобные предлоги, чтобы завладеть данными карты.

Мошенники давно обосновались в интернете

Пандемия коронавируса не стала проблемой для мошенников, однако не стала и катализатором, поскольку практически все их действия и схемы, благодаря развитию технологий, уже несколько лет происходят удалённо.

Могут позвонить и застать врасплох где угодно. Не нужно думать, что это обойдёт стороной. Читайте памятки. Мы не зря бьём тревогу,добавила руководитель пресс-службы.

Это же подтвердил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, заявив, что на территории Свердловской области одной из актуальных проблем остаются различные виды мошенничества, в том числе, с использованием интернета, однако с пандемией коронавируса это никак не связано — проблемы существуют порознь.

Фото: pixabay.com

Мошенники — это вид преступников, которые не сидят годами сложа руки и работают по одной схеме, а совершенствуются, отмечает Горелых. Именно с этим связано появление новых мошеннических схем. Валерий Горелых поясняет, что как только силовики придумывают способ борьбы с тем или иным видом мошенничества, жулики сразу придумывают новую аферу. Хоть правоохранители и отрицают связь пандемии со всплеском интернет-мошенничества, все-таки факт того, что некоторых преступлений стало больше — подтвердили.

Именно в этом году у нас всплеск произошёл, прежде всего, с обманом граждан при помощи банковских карт. Людям сообщают, что их счёт якобы кто-то пытается взломать. Мошенники представляются представителями банков и говорят, что для того, чтобы сберечь средства, необходимо перевести деньги на другой счёт, поделиться пин-кодом или другими данными карты. Таким образом люди становятся жертвами мошенничества и теряют деньги,рассказывает Горелых.

Фото: МВД РФ

Однако некоторые свои схемы мошенники адаптировали под эпидемию. Например, на сайтах появляются баннеры с предложением выплатить гражданам некую компенсацию ущерба от вируса, однако до эпидемии эти баннеры так же были и тоже предлагали компенсацию, но в виде соцвыплат. После перехода гражданами на подобный баннер преступники попросят ввести данные банковской карты и персональные сведения якобы для отправки денег, однако получив их, деньги на карте не появляются, а исчезают.

Фото: МВД РФ

Стоит отметить, что мошенники могут и проникать в квартиры, представляясь волонтёрами или социальными работниками, и точно так же заявлять о выплатах от государства. Такие случаи уже происходят в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба всероссийской коалиции «Забота рядом». По данным коалиции, мошенники могут делать всё очень убедительно: просить подписать платёжные ведомости, показывать свои документы. Однако чаще всего в конце они простят разменять пятитысячную купюру, которая, по итогу, оказывается фальшивой. Также можно встретить и продажу фальшивых лекарств, тестов на коронавирус, это также является мошенничеством. В Нижнем Тагиле на сайтах объявлений пока не предлагают приобрести тесты на коронавирус. Однако в крупных городах, подобные схемы мошенничества уже выявлены. Тестирование на коронавирус проводят медики и работники лабораторий, покупать сомнительные тесты через интернет не стоит.

Фото: МВД РФ

А для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам в приобретении и доставке продуктов питания, медикаментов и иных товаров первой необходимости, а также помощи в проведении платежей за услуги ЖКХ, на территории Нижнего Тагила работают волонтеры. Заявку можно оставить по бесплатному круглосуточному телефону горячей линии: 8 800 200 34 11. Самостоятельно с предложениями помощи волонтеры не ходят по квартирам, так что, нежданные гости, представившиеся волонтерами, скорее всего, мошенники.

Пострадавшие — не только доверчивые пенсионеры

В основном, мы думаем, что молодому населению не попасться на удочку мошенников, и страдают по большей части пенсионеры. В качестве «живых» примеров Элина Балуца рассказывает, что в прошедшие сутки в МУ МВД «Нижнетагильское» обратилась 23-летняя студентка. По её словам, на мобильный телефон девушки, когда она была дома, позвонила неизвестная. Звонившая заявила, что с принадлежащей студентке банковской карты некто пытается снять денежные средства.

Звонившая заявила, что для того, чтобы предотвратить попытку снятия средств, необходимо установить приложение, которое позволяет получить удалённый доступ к устройству — TeamViewer, я вижу его в сводках уже не первый раз. Студентка, не отключаясь, устанавливает приложение и делает всё так, как говорит неизвестная: сообщает номер карты, коды из сообщений. После разговора она обнаружила, что почти 50 тысяч ушло с карты. Кроме того, благодаря приложению, был получен доступ к устройству,рассказывает Элина Балуца.

Фото: МВД РФ

Руководитель пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» отмечает, что девушка сама сделала всё возможное, чтобы дать доступ злоумышленникам. Пострадавшей девушке, студентке, 23 года и стать жертвой мошенников можно в любом возрасте.

Ещё один пример: 62-летней женщине, работнице предприятия, поступил звонок на телефон. Звонила девушка, которая представилась сотрудником банка, и заявила, что по банковской карте женщины происходят подозрительные операции, рассказывает Элина Балуца. В ходе разговора пострадавшей на телефон приходят смс с номера «900» с кодами, которые она передаёт «сотруднице банка». Во время разговора у женщины списали с карты больше 50 тысяч рублей. Позже выяснилось, что телефон звонившего зарегистрирован в Московской области.

Практически каждый раз, когда приходят коды с номера «900», внизу всегда подписано, что их никому нельзя сообщать. Казалось бы просто, и почему мы это делаем? Тем не менее, мы называем и номер карты, и код с обратной стороны, и коды из смс,добавляет Элина Балуца.

Как себя обезопасить?

Руководитель пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» отмечает, что для того, чтобы обезопасить себя, нужно, как минимум, не отвечать на звонки от незнакомых номеров. По её словам, сейчас существуют такие технологии, которые позволяют осуществить полную подмену номеров — IP телефония, из-за этого может казаться, что вам действительно звонят, например, с горячей линии банка.

При подобных ситуациях стоит самому позвонить на горячую линию и задать вопрос специалисту. Когда мы проводили круглый стол, реальный представитель службы безопасности банка заявил, что они никогда и никому не названивают. И даже реальному специалисту банка мы не обязаны сообщать какие-либо коды. Банк знает всё, что ему нужно сам,поясняет руководитель пресс-службы.

Фото: pixabay.com

Раскрывать подобные преступления довольно сложно, именно поэтому так важна профилактика. Мошенники могут находиться не только в других регионах, а даже в других странах и работать по всему миру, поэтому важно всегда быть начеку, соблюдать бдительность и всё проверять, говорит Элина Балуца.

Одной из важнейших мер профилактики мошенничества является информирование граждан. Для этого, по словам Валерия Горелых, полицией были разработаны памятки.

Рекомендую каждому, без исключения, человеку, как говориться, от мала до велика, внимательно их изучить и в обязательном порядке передать с этой же целью своим родным, близким и друзьям. Поверьте, от современных способов обмана не застрахован практически никто,поясняет Валерий Горелых.