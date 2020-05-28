Осужденные екатеринбургской колонии сняли фильм про «Охотников за коронавирусом»

На видео заключенные в белых защитных костюмах стреляют по вирусу из аппаратов по дезинфекции и закидывают его бутылками с дезинфицирующим средством. В перерывах «охотники за вирусом» танцуют.

В ГУФСИН рассказали, что ролик сняли участники кружка студии кабельного телевидения «Дубль». Там добавили, что в защитные костюмы актеры одеты не случайно. В ИК за два месяца было отшито более одного миллиона масок для защиты органов дыхания, а также несколько тысяч противочумных и защитных костюмов.