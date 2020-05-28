Осужденные екатеринбургской колонии сняли фильм про «Охотников за коронавирусом»
Вчера, 23:39ОбществоФото: скриншот видео ГУФСИН России по Свердловской области
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Осужденные колонии № 2 Екатеринбурга сняли видео о борьбе с коронавирусом в стиле фильма «Охотники за привидениями». Ролик опубликован на канале регионального ГУФСИН на YouTube.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
На видео заключенные в белых защитных костюмах стреляют по вирусу из аппаратов по дезинфекции и закидывают его бутылками с дезинфицирующим средством. В перерывах «охотники за вирусом» танцуют.
В ГУФСИН рассказали, что ролик сняли участники кружка студии кабельного телевидения «Дубль». Там добавили, что в защитные костюмы актеры одеты не случайно. В ИК за два месяца было отшито более одного миллиона масок для защиты органов дыхания, а также несколько тысяч противочумных и защитных костюмов.
Осужденные екатеринбургской колонии сняли фильм про «Охотников за коронавирусом»Видео
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Видео: ГУФСИН
Ранее заключенные ИК-12 из Нижнего Тагила посвятили коронавирусу рэп.
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