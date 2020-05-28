Самоизоляция, день пятьдесят восьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом. Так, за сутки выявлено еще девять случаев заражения. В общей сложности число пациентов с подтвержденным диагнозом составляет 135 человек.

При этом на карте Роспотребнадзора отмечено уже 150 случаев заболевания.

В Нижнем Тагиле на карте Роспотребнадзора отмечено 150 случаев COVID-19

У школьников начинаются последние звонки. Как известно, в этом году они пройдут в онлайн-формате из-за пандемии.

«Это не праздник». Что думают тагильские выпускники о последнем звонке онлайн

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил выпускников с их праздником. Ролик с поздравлением будет транслироваться на школьных онлайн-линейках.

Пандемия нового коронавируса заставила нас пойти на ограничительные меры во имя обеспечения общей безопасности. Спасибо всем — учителям, родителям, учащимся — за осознанное отношение к сложившейся ситуации, дисциплинированность и чувство ответственности, с которыми вы подошли к организации дистанционного обучения. Впереди у вас экзамены и серьезный самостоятельный выбор жизненного пути. Уверен, что в нынешней ситуации и с учетом ее развития будет сделано все, чтобы этот этап прошел максимально организованно и чтобы вы почувствовали себя настоящими выпускниками и абитуриентами, сказал Владислав Пинаев.

С начала 2020 года в Нижнем Тагиле зафиксировано более 450 фактов мошенничества. При этом жертвами становятся не только пожилые граждане, но и молодежь. Связан ли рост числа мошеннических действий с пандемией коронавируса, разобралось TagilCity.ru.

«Не застрахован никто». Как жителям Нижнего Тагила не стать жертвой мошенников

В связи с длительным карантином у зоопарка «Лесная Братва» в Нижнем Тагиле начались проблемы с едой для животных, а еще он оказался на грани выселения.

В Тагиле культурно-познавательный зоопарк находится на грани выселения из-за пандемии

Приближается и День защиты детей, который пройдет 1 июня. В этом году, как и большинство других мероприятий, празднование пройдет в онлайн-формате. Посмотреть программу различных учреждений культуры можно на сайте Центра развития туризма Нижнего Тагила.

Нижнетагильский театр кукол запустил еще один онлайн-проект — «Сказка с доставкой». Зрители предлагают сказку, которую им хотелось бы увидеть в исполнении актеров. После этого выбирается наиболее популярная сказка, распределяются роли, визуализируются персонажи и при помощи домашних декораций и реквизита записывается видео. Затем все записи объединяются в одну историю.

Одна из жительниц Нижнего Тагила обратилась к Евгению Куйвашеву на его странице в Instagram. Девушка попросила увеличить количество автобусов до поселка Черноисточинск.

Комментарий о транспорте Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле на 18.00 составляет 2,0 балла. Это говорит о том, что на улицах очень много людей. В течение дня этот показатель держался на уровне 1,5 баллов, но ближе к вечеру уже начал увеличиваться. Напомним, Яндекс предоставляет информацию исключительно для ознакомления. Ее нельзя использовать для оценки среднего количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области за сутки в общей сложности подтверждено 268 новых случаев заболевания коронавирусом. Число зараженных инфекцией достигло 4693 человек. При этом было подтверждено два летальных случая. Так, общее число скончавшихся составило 23 человека.